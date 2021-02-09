قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك أكثر من 120 مشروعًا سيتم تنفيذهم داخل المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أمس الاثنين، أن هناك 41 قرية مستهدفة في مبادرة حياة كريمة، سيتم تطويرهم في جميع المجالات، من أبنية تعليمية وري وشباب ورياضة وطرق.

وأوضح أن المشروعات المتوقع تنفيذها ستغير من شكل القرى، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع قيادة الجيش الثاني، لوضع الجدول الزمني الخاص بالمشروعات الجديدة.

وذكر محافظ الشرقية أن هناك 740 عزبة تابعة للـ41 قرية المستهدفة داخل المحافظة، لافتًا إلى تطبيق الحوار المجتمعي مع الأهالي ومنظمات المجتمع المدني.