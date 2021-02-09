 تمت المهمة.. برج خليفة يضيء باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ - بوابة الشروق
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تمت المهمة.. برج خليفة يضيء باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 6:54 م

احتفلت الإمارات العربية المتحدة بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، من خلال إضاءة برج خليفة باللون الأحمر وكتابة مجموعة من العبارات لتهنئة الشعب منها: «تمت المهمة».

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

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