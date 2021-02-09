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تونس: 75 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7332

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:05 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و332 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 811 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 218 ألفًا و564 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 1519حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و523 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 373 حالة، إلى جانب 147 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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