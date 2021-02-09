رئيس القناة للسكر: 18 طنا متوسط إنتاج مصر من البنجر للفدان

إسلام سالم: مصنع القناة للسكر يوفر 450 مليون دولار في السنة

قال إسلام سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن الزراعة الحديثة تعطي إنتاجية مضاعفة للفدان حتى إذا كانت في الصحراء، أعلى من الزراعة في الدلتا والوادي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن متوسط إنتاج مصر من البنجر للفدان حوالي 18 طن، بينما يصل إلى 45 طنًا في الصحراء، ما يعطي عائد ممتاز لوحدة المياه والاسثمار.

وذكر أن مصر لديها عجز كبير في السكر وجميع السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وزيوت نباتية، مضيفًا أن حجم الفاتورة يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة الواحدة، وينمو هذا الرقم مع الزيادة السكانية.

وأفاد بأن مصنع القناة للسكر سيوفر 450 مليون دولار في السنة كإنتاج للسكر فقط، معلنًا عن افتتاح المصنع لتجارب التشغيل في أبريل 2021.