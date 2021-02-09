برلمانيون أوروبيون ينتقدون جوزيب بوريل بسبب رحلته «المُهينة» إلى موسكو

دعت مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين في رسالة لهم، إلى استقالة منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد رحلة "مهينة" إلى موسكو تسببت في "إلحاق ضرر بالغ بسمعة الاتحاد الأوروبي".

وجاء في الرسالة التي قام أكثر من 80 نائبا في الاتحاد الأوروبي بتوجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه خلال الزيارة التي قام بها منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، "فشل السيد بوريل مرارا في الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي".

واختتمت الرسالة المؤرخة يوم أمس الإثنين، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتقد أن رئيسة المفوضية الأوروبية يجب أن تتخذ إجراء، إذا لم يتقدم السيد بوريل بالاستقالة من تلقاء نفسه".

ويشار إلى أن بوريل يواجه مشاكل كبيرة بعد الزيارة التي قام بها إلى موسكو في الأسبوع الماضي للمطالبة - بدون جدوى - بالإفراج عن المعارض الروسي المعتقل حاليا، أليكسي نافالني.

واكتشف بعد وقت قصير من انعقاد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا بصدد طرد ثلاثة دبلوماسيين تابعين للاتحاد الأوروبي، بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات المؤيدة لنافالني، الذي يعد من منتقدي الحكومة البارزين.

وضغط بوريل من أجل إلغاء القرار، ولكن بدون جدوى.