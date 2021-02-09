أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الثلاثاء/ عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89720 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي– أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ14 تم تسجيلها بواقع سبع حالات في قوانغدونغ وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من جيانغسو وتشجيانغ وفوجيان وشاندونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4818 حالة، غادر منها 4546 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 75 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 84027 شخصا، وأن 21376 شخصا كانوا مخالطين لمرضى لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 14 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 593 حالة، منها 292 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10667 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 186 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 928 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9918 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و848 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.