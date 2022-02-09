عُمان تصدر قرارات جديدة خاصة بالتعامل مع جائحة كورونا

أصدرت اللجنة العليا العمانية، قرارات جديدة بشأن التعامل مع جائحة كورونا، يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم، لافتة إلى شمولها إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الأربعاء، تضمنت القرارات إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يتطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، مهيبة بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض.

وأوضحت أن القرارات تشمل السماح بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور لقاح «كوفيد-19»، إضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

وذكرت أن القرارات تتضمن السماح بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة التزام المنظمين لها بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة هذه الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة 70% من السعة الاستيعابية لمكان إقامة هذه الفعاليات.