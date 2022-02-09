توقعات بتراجع حدة اضطراب سلاسل التوريد في العالم خلال النصف الثاني من العام

تتوقع شركة موللر ميرسك الدنماركية العملاقة للنقل البحري تراجع حدة أزمة اضطراب سلاسل التوريد والإمداد في العالم والتي تؤثر على الاقتصادات في العالم من فيتنام إلى ألمانيا خلال الشهور المقبلة.

وقالت الشركة إن اختناق حركة النقل البحري نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، سيبدأ التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضافت أن هذا التحول سيخفف الضغوط على طاقة نقل الحاويات لدى الشركة لكنه سيعني أيضا تراجع إيراداتها من سوق العقود الفورية للنقل حيث مازالت أسعار الشحن على الخطوط الأشد ازدحاما أعلى بمقدار 10 أمثال عن مستوياتها في عام 2019 قبل تفجر الأزمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سورين سكو الرئيس التنفيذي للشركة القول: "نحن نتحرك في بيئة ما بعد الجائحة والتي ليس لدينا خبرة كبيرة بها بصراحة ... لذلك نقول إننا نتوقع أداء قويا خلال النصف الأول من 2022، ثم نتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال النصف الثاني".

وقالت ميرسك التي تنقل نحو 20% من إجمالي حركة الحاويات في المحيط الهادئ، إنها تتوقع نمو سوق الشحن البحري بما يتراوح بين 2 و4% خلال العام الحالي، من خلال نمو قوي خلال النصف الأول ثمن توقعات غير مؤكدة بعد ذلك".