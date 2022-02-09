قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، وعلى موسكو أن تتبع هذا المسار .

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" لدى وصولها إلى العاصمة الروسية، كتبت تراس: " في موسكو للقاء وزير الخارجية لافروف وتوضيح أنه يجب على روسيا سحب قواتها على الفور واحترام سيادة أوكرانيا وإلا فستواجه عواقب وخيمة".

وأضافت "أي توغل سيكون خطأ فادحا ، الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما ويجب على روسيا اتباع هذا الطريق " .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق بأن الجانبين سيناقشان الأمن الأوروبي والضمانات الأمنية خلال محادثات تجري يوم غد الخميس .