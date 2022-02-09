إثيوبيا: أكملنا 80% من سد النهضة والعمل فيه ينتهي قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الانتهاء من 80% من سد النهضة، وأن العمل ينتهي فيه قريبًا، نقلا عن فضائية «العربية»، مساء الأربعاء.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن «موقف الخرطوم من سد النهضة يخدم طرفا ثالثا وليس السودانيين»، مؤكدة أنها «لا تريد من خلال سد النهضة إلحاق الضرر بمصر أو السودان».

ولفتت إلى «الوصول إلى حل مع السودان عند وجود حكومة مستقرة هناك»، قائلة إن «القوات الإثيوبية لم تتغول أبدا على الأراضي السودانية».

وجددت اتهاماتها المزعومة لمصر والسودان بدعم جبهة تيجراي، مشيرة إلى أن «الجبهة تتحمل مسؤولية تعطيل وصول المساعدات الإنسانية».

وقال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو، إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء.

ولفت بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اجتمع اليوم مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، لمناقشة عدة ملفات.

وأشار البيان إلى أن السفير الإثيوبي أكد «أن هناك عدداً من التطورات الإيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة وقضية الحدود، وذلك على ضوء زيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى أديس أبابا مؤخراً، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين».

وأضاف أن العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية، لافتًا إلى «جاهزية بلاده لمناقشة القضايا كافة بعيداً عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي».

من جانبه، هنأ وزير الخارجية السوداني المسؤول الإثيوبي على استعادة الأمن في بلاده، متابعًا: «مهما حدث من خلافات، فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر».