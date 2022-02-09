 دق مسمار في جبهة امرأة باكستانية لضمان إنجابها ذكرا - بوابة الشروق
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دق مسمار في جبهة امرأة باكستانية لضمان إنجابها ذكرا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 6:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 6:47 م

تبحث الشرطة في شمال غربي باكستان عن معالج روحاني تم بناء على نصيحته دق مسمار في جبهة امرأة حامل كي تنجب ذكرا، حسبما أفاد مسؤولون.

وذكر عباس إحسان رئيس الشرطة المحلية اليوم الأربعاء أن فرقا خاصة تبحث عن المعالج الذي فر عقب نقل المرأة إلى مستشفى في مدينة بيشاور.

وقال حيدر سليمان طبيب الأعصاب الذي يعالج الضحية في مستشفى "ليدي ريدينج" إن المسمار اخترق جمجمتها لكنه لم يمس مخها.

وأوضح سليمان أنه لم يتم معرفة ما إذا كان المعالج دق المسمار بنفسه أو أن شخصا آخر دقه بناء على نصيحته.

ونقل الطبيب عن ذوي المرأة قولهم إن لديها ثلاث بنات وإنها حامل من جديد. وهدد زوجها بتركها إذا أنجبت أنثي مجددا.

وتفضل مجتمعات جنوب آسيا، بما فيها باكستان، إنجاب الذكور، لأنه يعزز أمن الوالدين الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الذكورية التي تعاني من العنف.

 


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