التنمية المحلية: إزالة 2074 حالة تعد على مساحة 413,4 ألف متر منذ انطلاق المرحلة الثانية للموجة 19

شعراوي: استرداد 1306 أفدنة بعد إزالة 306 حالة تعد على أراضي زراعية

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 6 فبراير بلغت 2074 مبنى على مساحة 413,4 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 306 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 1306 أفدنة.

كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِى الأراضي الزراعية بعدد 43 حالة مبني عَلِى مساحة أكثر من 7 آلاف متر مربع، موضحا أن ذلك جاء منذ إنطلاق المرحلة الثانية في 6 فبراير وتستمر حتى 26 فبراير من الموجة الـ ١٩ لإزالة.

وأشار شعراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشدداً على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.