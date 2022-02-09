انطلاق الحملات الانتخابية لاختيار الرئيس الفلبيني المقبل

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انطلق رسميا اليوم الثلاثاء موسم الحملات الانتخابية الفلبينية للمتنافسين الذين من المقرر أن يحل أحدهم محل الرئيس رودريجو دوتيرتي، حيث تجري مواكب السيارات والتجمعات الإعلانية للمرشحين على مدار اليوم.

ويتنافس عشرة مرشحين على منصب الرئيس، ويتصدرهم فرديناند ماركوس جونيور، نجل الرئيس الراحل فرديناند ماركوس، تليه نائبة الرئيس ليني روبريدو، وهي منتقدة ومنافسة لدوتيرتي.

وأمام المتنافسين على الرئاسة والمرشحين لمنصب نائب الرئيس، الذين يتم اختيارهم فى تصويت منفصل، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ ثلاثة أشهر لتقديم برامجهم للجمهور واقناع الفلبينيين بالتصويت لصالحهم في الانتخابات المقررة في 9 أيار/مايو .

وتعني القيود المفروضة بسبب الجائحة أن الجو الاحتفالي المعتاد للأنشطة يجري تقييده. ووضعت قيود على عدد المشاركين وسط المطالبة بارتداء الأقنعة الواقية ومتطلبات التباعد البدني.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا أن السيناتور السابق ماركوس جونيور هو الخيار الأول لمنصب الرئيس الفلبينى القادم .

وتصدرت نائبته في الانتخابات، عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي كاربيو، استطلاعات الرأي لانتخابات نائب الرئيس.

ونظم ماركوس جونيور تجمعا لإعلان ترشحه في ساحة مغلقة خارج العاصمة مانيلا، فيما تجمع 20 ألف مؤيد له وهم يهتفون ويقفزون خلال أغان أداها مغنون مشاهير تعد "بغد مشرق" في ظل رئاسته.

وهتف الحشد "ماركوس مجددا! ماركوس مجددا!" فيما تعهد المرشح الأوفر حظا بانتشال البلاد من مشاكل جائحة كوفيد- 19 والمشاكل الأخرى من خلال الوحدة.

وقال ماركوس: "إن هدفي ونيتي من أجل بلادنا هما أن تتحد الأمة الفلبينية. أصبحت الوحدة تطلعي لأني أؤمن بصدق بأن الوحدة هي أول خطوة لنا في اجتياز الأزمة التي نعاني منها".

ويعني فوز ماركوس عودة بارزة لعائلته، التي تم إخراجها من البلاد عن طريق ثورة (سلطة الشعب) قبل 36 عاما وسط فساد متفش وانتهاكات حقوقية.

وتأمل نائبة الرئيس ليني روبريدو التي فازت على ماركوس جونيور في سباق انتخابات منصب نائب الرئيس في 2016 في تكرار انتصارها في الرئاسة هذه المرة، رغم تأخر مركزها عن ماركوس في الاستطلاعات.

وأطلقت روبريدو منتقدة الرئيس المنهية ولايته رودريجو دوتيرتي ومنافسته حملتها الانتخابية من مسقط رأسها، مدينة ناجا، بحضور ما يقدر بـ 15 ألف مؤيد في تجمع في ساحة مفتوحة.

وتعهدت بالقضاء على الأسلوب القديم الفاسد في السياسة عبر العمل الجاد والإدارة الرشيدة وتحسين معيشة الشعب.

ومن أبرز المتنافسين الآخرين على الرئاسة، عمدة مدينة مانيلا والممثل السابق فرانسيسكو "اسكو مورينو" دوماجوسو، والسيناتور وأيقونة الملاكمة مانى باكياو والسيناتور ورئيس الشرطة السابق بانفيلو لاكسون.