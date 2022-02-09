يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة يسرا تعافيها من ڤيروس كورونا الذي أصيبت به للمرة الثانية خلال الفترة الماضية.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي وأخف بعد توقف لمدة عشرين يوم".

وتابعت: "ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية.. الحمد لله وشكرا ليكم جميعا على الدعاء والسؤال.. بحبكم من كل قلبي وربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم الشر".

وتستعد الفنانة يسرا، حاليا، لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة"، التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته: غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حرب أهلية"، والذي شارك في بطولته: أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.