السجن من 7 إلى 10 أعوام لـ7 متهمين بقتل شخصين في الإسكندرية

أحدهما بسبب خلافات شخصية والأخر ثأرًا لقتل الأول

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، اليوم الأربعاء، 7 أشخاص، وهم: "ش.ص.ر"، و"ح.ع.ي"، و"ر.م.ي"، و"م.م.م"، و"ن.ع.ر"، بالسجن المشدد 10 أعوام، و"م.ج.ع"، و"خ.م.ي"، بالسجن المشدد 7 أعوام، لاتهامهم بقتل "ك.ي.ر"، و"م.ج.ع"، وذلك في القضية رقم 34425 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد وقوع مشاجرتين بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن مصرع 2 من بينهم، أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، أنه عقب وجود خلافًا سابقًا بين المتهم السادس ويدعى "م.ج.ع"، وبين المجني عليه الأول "ك.ي.ر"، قام بحيازة سلاح أبيض "سكين" وتعدى به عليه، ففارق الحياة.

وأضافت التحقيقات أنه وللثأر، استدرجوا شقيق المتهم "المجني عليه الثاني" ويدعى "م.ج.ع" لمسكن أحد المتهمين، بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، ثم تعدوا عليه بالحجارة والأسلحة البيضاء، مما تسب في إصابته، ثم قام أحد المتهمين، وبحوزته سلاح أبيض "خنصر" بذبحه في الطريق العام.

وبتقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهمين، بعد جمع الدلائل، وسماع أقوال شهود العيان، تم ضبطهم وتحرر محضر بالواقعة، وبمواجهتهم أرشدوا عن الأدوات المستخدمة في الحادث، فتم التحفظ عليها، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهمين إلى الدائرة القضائية رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد..