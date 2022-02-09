مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مرشحة بايدن لمنصب السفير في ألمانيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشحة الرئيس جو بايدن لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، وهي أستاذة العلوم السياسية إيمي جوتمان، حيث صوت 54 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح المرشحة مقابل 42 صوتا ضدها اليوم الثلاثاء. وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت.

ويتعين على جوتمان، التي ترأس جامعة بنسلفانيا منذ عام 2004 أن تؤدي اليمين الدستورية قبل أن تتولى المنصب.

وستكون جوتمان 72 عاما التي تنحدر من أصول ألمانية يهودية أول امرأة تتولى منصب السفير الأمريكي في برلين.

ولم يكن في برلين سفير أمريكي صادق عليه مجلس الشيوخ منذ يونيو 2020، وهي أطول مدة منذ الحرب العالمية الثانية.