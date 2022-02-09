الجيش الأمريكي يوقظ سكان مدينة ألمانية بطلقات نارية

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تسبب الجيش الأمريكي في إفزاع عدد من سكان مدينة ماينتس الألمانية صباح اليوم الأربعاء واستدعاء الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سكانا سمعوا دوي طلقات نارية في الصباح الباكر واتصلوا بخدمات الطوارئ.

وبحسب البيانات، تم تمشيط منطقة غابات مجاورة بتسع سيارات دورية. ثم التقى أفراد الشرطة بأربعة من أفراد الشرطة العسكرية أمام منطقة تدريب للقوات المسلحة الأمريكية.

وقال أفراد من الجيش الأمريكي إن الطلقات كانت جزءا من تمرين.

ووفقا للمتحدث باسم شرطة ماينتس، فإن سماع دوي طلقات نارية في المنطقة خلال النهار أمر معتاد، لكنه ليس كذلك في حوالي الساعة الرابعة صباحا.