مسؤول يمني يناشد فك الحصار عن سكان مديريتين في البيضاء

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ناشد مسؤول حكومي يمني، اليوم الأربعاء، فك الحصار عن مديريتين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء، إن مديريته ومديرية نعمان المجاورة تعيشان تحت الحصار منذ نحو شهر.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن السكان في ناطع ونعمان لا يستطيعون الخروج لجلب احتياجاتهم الأساسية بسبب ألغام الحوثيين المنتشرة، وقربهم من مناطق الخطوط الأمامية للقتال.

ولفت إلى أن السكان يعيشون ظروفا معيشية بالغة الصعوبة جراء هذا الحصار المستمر.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين من أجل رفع الألغام، كي يتسنى للأهالي التحرك بأمان.

ويسيطر الحوثيون على معظم محافظة البيضاء، فيما القوات الحكومية تسيطر على بعض المناطق فيها.