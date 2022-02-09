التصديري للحاصلات الزراعية: مصر تصدر البرتقال لكل الأسواق ولم يحدث وقف لأي شحنة إلا في موسكو

-مصر تبحث مع روسيا إيجاد حل عاجل للإفراج عن شحنات البرتقال المصرية



قال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تصدر البرتقال إلى كافة الأسواق ولم يحدث وقف لأي من الشحنات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الامر مقتصر على روسيا فقط، و«حتى الآن لا نعرف سبب منع دخول الشحنات وأسباب الوقف».

وأضاف حسين لـ«الشروق»، أنه يجري حاليا بحث المشاكل مع الجانب الروسي لمعرفة أسباب وقف دخول شحنات البرتقال.

وأوضح مدير المجلس أن شحنات البرتقال المصدر إلى الخارج، بما فيها السوق الروسي، تم التأكد من سلامتها وفحصها من هيئة سلامة الغذاء بشهادات رسمية.

وبحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بشأن إيقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسية، وفق بيان للوزارة أمس.

وأوضحت جامع أن الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو، والحجر الزراعي المصري، يجران حالياً اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

وأضافت أن الحكومة حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة من الجهات الروسية المعنية، خاصة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير البرتقال باجمالي صادرات يصل إلى مليوني طن سنوياً، لافتةً إلى تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

وذكرت جامع أن السوق الروسية يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، التي بلغت العام الماضي نحو 489 مليون دولار للسوق الروسية، مقارنة بنحو 416 مليون دولار، بنسبة زيادة 17.5%.