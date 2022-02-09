احتجاجات في الهند ضد منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب

أغلقت ولاية كارناتاكا بجنوب الهند جميع المؤسسات التعليمية بها لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد قرار بعض الكليات منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل قاعات المحاضرات.

وشهدت الاحتجاجات التي شارك فيها الطلبة المسلمون ضد الحظر، وكذلك الطلبة الهندوس ونشطاء يمينيون مؤيدون لها، إلقاء الحجارة وعمليات حرق عمد، وكذلك اتهامات باستخدام الهراوات من جانب رجال شرطة في العديد من البلدات بالولاية أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "ان دي تي في" التلفزيونية الإخبارية.

وجاءت ردود أفعال عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربت ملالا يوسف زاي، الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الإناث والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عن دعمها للطالبات.

وكتبت يوسف زاي: "منع ذهاب الفتيات إلى الكليات وهن يرتدين الحجاب أمر مروع. لا يزال اعتبار النساء أشياء لا قيمة لها مستمرا بسبب ارتدائهن ملابس تغطي الجسم أو تكشفه. يجب على الزعماء الهنود وقف تهميش النساء المسلمات".