فلسطينيون يُشاركون في مسيرة ضد إعدام الاحتلال لثلاثة شبان في نابلس

شارك مواطنون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، في مسيرة بمدينة رام الله للتنديد بجريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لثلاثة شبان في مدينة نابلس أمس الثلاثاء.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى الوحدة الوطنية والتصدي لجرائم الاحتلال على كافة الأصعدة، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وكانت قوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت أمس حي المخفية بمدينة نابلس بسيارة عمومية تحمل لوحة فلسطينية، وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب سيارة يستقلها ثلاثة شبان؛ ما أدى إلى استشهادهم وهم أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

ومن ناحية أخرى، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية، مُعلمًا فلسطينيًا يدعى ناصر الجدع من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.