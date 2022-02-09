أسطول ماسك للأقمار الصناعية يدفع ناسا للتحذير من الخطر على محطة الفضاء

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن خطط إيلون ماسك لتعزيز أسطول الأقمار الصناعية الخاص بشركته "سبيس اكس" بنحو 30 ألفا يمكن أن يعرض محطة الفضاء الدولية للخطر، وأن يعرقل جهود مراقبة الضربات الكارثية المحتملة للكويكبات.



ومن الممكن أن يؤثر الازدحام في المدارات الأرضية المنخفضة التي ستشغلها الأقمار الصناعية على الأنظمة الأرضية التي تحذر من تصادمات محتملة مع أجسام فضائية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناسا قولها في تصريحات قدمتها للجنة الاتحادية للاتصالات إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن "سلامة محطة الفضاء الدولية وكل أجهزة ناسا الأخرى ربما تتأثر" بالزيادة في المنصات الفضائية.



وتقوم اللجنة الاتحادية للاتصالات بالتدقيق في خطة "سبيس اكس" لبناء جيل جديد من الأقمار الصناعية. وقال ماسك في تغريدة في 15 كانون الثاني/يناير الماضي إن الشركة لديها 1469 قمرا صناعيا نشطا من نوع "ستارلينك"، ويتحرك 272 قمر صناعيا إلى مدارات التشغيل.