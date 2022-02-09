قالت الإعلامية راغدة شلهوب، إنّها تثق في زوجها، وذلك في معرض إجابتها على سؤال إن كانت تغير عليه من عدمه.

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، حيث سألتها مفيدة: "إنتي مش بتغيري على زوجك ولا بتسأليه رحت فين وجيت ومنين وبتعمل إيه".

وأجابت قائلة: "فيه ثقة.. ابلعي الإجابة كده.. هو مش عاوز له رقيب ولا حسيب.. هو رقيب نفسه".

وأشارت إلى أنّها تعمل إعلامية في مصر منذ عام 2014، معتبرة أنها وجدت فرصتها في مصر وأحبت الإعلام المصري.

وتابع: "وجدت التوليفة في مصر، والجمهور يحبني جدًا.. لذلك صعب جدًا أرجع أعمل من بيروت".