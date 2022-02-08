إعادة فتح منفذ الدرة الرابط بين السعودية والأردن

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح منفذ الدرة، الذي يربط السعودية مع الأردن، بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان رسمي عبر موقعها، "إن منفذ الدرة الواقع في محافظة حقل بمنطقة تبوك (شمال المملكة)، سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت السعودية".

وأضافت أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100%، وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه؛ حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف؛ حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.