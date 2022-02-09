أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحضير الجيد لمؤتمر قمة المناخ والذى ستستضيفه مصر ويعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقالت الوزيرة ياسمين فؤاد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان مساء اليوم الأربعاء، إن موضوعات البيئة في قلب حركة التنمية في مصر، مشيرة إلى وجود لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و بمشاركة مجموعة من الوزراء لمتابعة استعدادات مصر لقمة التغير المناخي في مصر .

وأشارت إلى وجود 9 وزارات تعمل معا من خلال مجموعات عمل لمتابعة كافة أوجه التنظيم الجيد لمؤتمر تغير المناخ في مدنية شرم الشيخ، موضحة :" مطلوب تنفيذ التعهدات التي أطلقتها الدول المتقدمة فيما يخص تمويل قضايا المناخ وبدء برنامج عمل لموضوعات التكيف مع تغيرات المناخ ".

وأكملت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء والعمل حاليا لحصول الفنادق على العلامة الخضراء كي تكون صديقة للبيئة، وهناك مجموعة من الفنادق بحوالي 30 فندق حصلوا على العلامة الخضراء، كما يتم العمل على أيضا بتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتوفير مدافن صحية في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت أن مصر تنفذ مشروعات تنموية كبرى من أجل الحفاظ على المناخ والحد من تغير المناخ، ومنها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروعات كفاءة استخدام الطاقة وتبطين الترع.