فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي مع فريقه.

وشارك رونالدو بديلا مساء الثلاثاء ضد بيرنلي في اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل والذي أقيم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأصبح رونالدو بدون أهداف لخمس مباريات متتالية وهي أطول فترة لم يسجل فيها الدون في مباريات متتالية منذ عام 2010.

ويعانى رونالدو مع يونايتد في الفترة الأخيرة حيث لا يشارك بصفة أساسية في عدة مباريات، ويدخل بديلا أو أما يشارك ويتم استبداله وهو الأمر الذي يجعله ينزعج للغاية مثلما حدث ضد برينتفورد.