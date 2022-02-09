انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها أيرباص خلال الشهر الماضي

تراجع عدد الطائرات التي سلمتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص لعملائها خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وذكرت الشركة اليوم الثلاثاء أنها سلمت خلال الشهر الماضي 30 طائرة مدنية، مقابل 93 طائرة سلمتها خلال ديسمبر الماضي. في الوقت نفسه تلقت أيرباص خلال كانون الثاني/يناير الماضي طلبيات لشراء 36 طائرة، في حين تلقت إخطارات بإلغاء شراء 52 طائرة.

لذلك جاء أداء أيرباص أقل كثيرا من منافستها الأمريكية بوينج خلال الشهر الماضي.

كانت أيرباص قد سلمت العام الماضي ككل 611 طائرة وهو ما يزيد عن المستهدف بالنسبة للشركة وكان نحو 600 طائرة. في الوقت نفسه فإن الرقم جاء أقل كثيرا من الرقم القياسي الذي سجلته أيرباص في 2019 وكان 863 طائرة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة التسليمات المستهدفة بدقة عند إعلان نتائجها المالية يوم 17 شباط/فبراير الحالي.

في المقابل استمرت معاناة بوينج الأمريكية من المشكلات في طائرتها طويلة المدى بوينج 787 دريملاينر.

وقالت بوينج اليوم إنها سلمت خلال الشهر الماضي 32 طائرة فقط وهو أقل عدد للتسليمات الشهرية خلال ثلاثة أشهر. وتلقت الشركة طلبيات لشراء 77 طائرة منها 55 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس.