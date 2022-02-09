آبل تشتري شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التأليف الموسيقي

قال مصدر مطلع إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل استحوذت على شركة ناشئة تسمى "أيه.آي ميوزيك" وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التأليف الموسيقي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الاستحواذ على شركة أيه.آي ميوزيك الموجود مقرها في لندن والتي تأسست عام 2016 تم خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت الشركة البريطانية تضم قبل الصفقة نحو عشرين موظفا.

وتستطيع التكنولوجيا التي طورتها أيه.آي ميوزيك تأليف مقطوعات موسيقية باستخدام مؤلفات لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي. وتقوم فكرة الشركة على تأليف مقطوعات موسيقية تفاعلية تتغير بحسب حالة المستخدم بحيث تتغير الأغنية المصاحبة للعبة فيديو لتلائم الحالة المزاجية للمستخدم أو تتغير الموسيقى التي يسمعها المستخدم أثناء أداء تمرينات رياضية بما يتناسب مع قوة التمرينات.

وتقول شركة أيه.آي ميوزيك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن "هدفنا هو منح المستهلكين القدرة على اختيار الموسيقى التي يريدونها وتعديلها بسلاسة لتناسب احتياجاتهم، أو تقديم حلول ديناميكية تتكيف بحسب مستمعيها".