أكد مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء المغربية عبد العزيز زروالي أن السلطات المختصة ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، واتخاذ إجراءات رادعة مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة "الطفل ريان".

وقال زروالي، إن الوزارة أصدرت تعليمات للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على مع وزارة الداخلية لتفعيل هذه العملية.

وستوجه السلطات المختصة إنذارا للمعنيين بالأمر في آجال مناسبة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص.

وأضاف أنه في حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم السلطات بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.