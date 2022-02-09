محافظ بورسعيد ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء معركة الواحات

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمهات وزوجات أسر شهداء معركة الواحات، خلال احتفالية أقيمت بقاعة الموتمرات الكبرى.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة الـ70، والتي نظمتها مبادرة "بالشباب نقدر"، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، بحضور اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وقدم الغضبان دروعا للأسر تُخلد ذكرى شهداء معركة الواحات، حفاظًا على عزة وكرامة هذا البلد، ومنهم اسم الشهيد البطل اللواء امتياز كامل قائد ملحمة الواحات، والشهيد البطل العقيد أحمد فايز، والشهيد البطل العقيد أحمد جاد، والشهيد البطل الرائد أحمد زيدان، والشهيد البطل الرائد إسلام مشهور، والشهيد البطل المقدم فادي سيف، والشهيد البطل ملازم أول مصطفى جاويش، والشهيد البطل ملازم أول عمرو الغضبان، والشهيد البطل ملازم أول عبد الله الحمامي، والشهيد البطل مجند كريم العايق، والشهيد البطل مجند السيد عبد العال.