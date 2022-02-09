إصابة ملك إسبانيا بفيروس كورونا

أعلن القصر الملكي في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إصابة العاهل الإسباني الملك فيليب السادس بعدوى فيروس كورونا.



وأوضح القصر أن الملك يشعر بأعراض "طفيفة" وأن حالته "جيدة"، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع مواعيد الملك 54 عاما خلال الأيام السبعة المقبلة، حيث سيبقى في عزل بمقره في قصر لازارزويلا.



وذكر القصر أن الملكة ليتيسيا 49 عاما والابنة الصغرى الأميرة صوفيا 14 عاما لم تصابا، وبإمكانهما مواصلة أنشطتهما.



يذكر أن الابنة الكبرى الأميرة ليونور 16 عاما، ولية العهد، ملتحقة في الوقت الراهن بمدرسة داخلية في بريطانيا.



وتمر إسبانيا حاليا بمرحلة تراجع في إصابات كورونا السادسة حيث وصل المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة إلى 675 بعد أن كان وصل إلى مستوى قياسي في منتصف الشهر الماضي عندما تجاوز المعدل 1600.