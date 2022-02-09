الأرصاد: بدء تحسن الأحوال الجوية الجمعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس غدًا الخميس.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة شهدت اليوم الأربعاء انخفاض وصل لـ 5 درجات مئوية، متابعةً أنه من المتوقع أن تسجل العظمى غدا بالقاهرة 16 درجة مئوية مع استمرر نشاد الرياح ما يزيد من الإحساس بالبرودة.



وأشارت إلى أن المواطنين سيشعروا غدًا الخميس بالبرودة أكثر من اليوم، وذلك بسبب سرعة الرياح والتي قد تصل لـ 40 و50 كيلو متر في الساعة، بجانب ارتفاع الأمواج والتي تصل لـ 5 أمتار.



واستكلمت، أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستنخفض عن المعدل الطبيعي، وسرعة الرياح ستجعل المواطنين يشعروا أكثر بالبرودة، متابعةً أن التقلبات الجوية ستنتهي بداية من الجمعة، وتستمر حالة الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل.