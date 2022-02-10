 متخصص في الشأن الليبي: الوضع الداخلي صعب ويؤشر لعدم إجراء الانتخابات في يوليو - بوابة الشروق
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متخصص في الشأن الليبي: الوضع الداخلي صعب ويؤشر لعدم إجراء الانتخابات في يوليو


نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 11:49 م

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن الموقف الليبي أصبح صعبا للغاية، موضحا أن هناك جبهتين تتنازعان، الأولى تريد إرجاء الانتخابات لمدة عام، بينما الثانية تريد الإبقاء على حكومة عبدالحميد الديبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الوضع الليبي الصعب يؤشر بصعوبة إجراء الانتخابات في يوليو المقبل، لافتًا إلى ان هناك تآكلًا للمؤسسات في ليبيا وبخاصةً المرتبطة بالقضاء والأمور المالية والأمنية بسبب النزاع بين الشرق والغرب في ظل حالة الاستقطاب الحاد.

وأشار إلى أن هناك خوفًا من تأثر المؤسسات الليبية سلبيا نتيجة الصراع بين الغرب والشرق فضلا عن تخوف من حمل السلاح.

وأوضح أنّ كل طرف من الطريفين يتحدث كما لو كان رئيسا للدولة الليبية، موضحا أن الدبيبة اتهم بعض النواب في البرلمان الليبي بتلقي رشاوى في المقابل يتحدث مجلس النواب باستعلاء مع حكومة الدبيبة.


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