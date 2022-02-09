 الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث مقترحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث مقترحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل


نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 9:25 م
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداد بلاده لبحث المقترحات التي طرحها الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

جاء هذا، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني بهوكشتاين، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، حسبما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال البيان إن الموفد الأمريكي تقدم باقتراحات ستتم دراستها انطلاقا من الرغبة في التوصل إلى حلول بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي تحقيقا لهذ الهدف، بحسب البيان.

ووصل الموفد الأمريكي أمس الثلاثاء بيروت في زيارة يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر 2020.

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