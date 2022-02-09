وفاة طفل مغربي ألقى بنفسه داخل بئر محاكاة لحادث ريان

توفي أمس الأثنين، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، وذلك بعدما ألقى بنفسه داخل بئر بمنطقة سبت الغابة، جماعة مقام الطلبة نواحي تيفلت، محاكاة للحادث الذي وقع للطفل ريان الذي توفي منذ أيام قليلة بعد محاولات مضنية لإنقاذه جرّاء سقوطه في بئر عمقه 32 مترا.

كشفت السلطات المحلية عن تفاصيل الواقعة، حيث تم انتشال جثة الطفل من البئر الساعة الثانية صباحا، أي بعد 4 ساعات من سقوط الطفل داخل البئر، موضحين أن عمق البئر يصل إلى 57 مترا، ويضم بداخله محركات اصطدم رأس الطفل بأحدها أثناء السقوط، فتوفي على الفور، هذا بحسب ما ذكر في صحيفة هسبريس المغربية.

قال أحد سكان المنطقة لهسبريس إن الطفل كان متأثرا بقصة ريان الأليمة وحاول محاكاة الواقعة اعتقادا منه أن الأمر لا يشكل خطورة، قائلا: "كان كيلعب مع صحابو وقالهم أنا غندير بحال ريان"، إلا أنه لم يدرك أن الأمر سيودي بحياته.

يذكر أنه بعد هذا الحادث الأليم، أشار خبراء علم النفس بالمغرب إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و8 سنوات هم الأكثر تضررا من الفواجع، بحكم عدم قدرتهم على الاستيعاب والتمييز وفهم ما يجري من حولهم وما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسجيلات مرئية وصوتية وصور حية مؤلمة، ففي هذه السن يبدأ الطفل في وضع إسقاطات على ذاته، ويعتبر نفسه جزءا من الواقعة ويعيش الحدث بحيثياته، ولهذا أكدوا على ضرورة مراعاة الأهالي للحالة النفسية لأطفالهم في هذه الفترة بالذات.