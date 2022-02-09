السعودية: الجرعة الثالثة شرط المغادرة وبي سي آر شرط الدخول

بدأت السعودية اليوم الأربعاء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية للمواطنين السعوديين المغادرين من المملكة، وقرار وجود فحص "بي سي آر" سلبي لكورونا بالنسبة للقادمين من مواطنين وغيرهم.

وبدأ اليوم تطبيق قرار اشتراط تلقي المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا (الجرعة الثالثة)، وذلك لمن أمضى ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية الأقل من 16 عاما، والفئات المستثناة من تلقي اللقاح وفقا لما يظهر بتطبيق "توكلنا".

كما بدأ تطبيق إلزام جميع القادمين للمملكة بما في ذلك المواطنين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، تقديم نتيجة سلبية معتمدة لفحص "بي سي آر" لفيروس كورونا، باستثناء من هم أقل من ثمانية أعوام.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الخميس الماضي أنه سيسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، وعشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن هذه القرارات صدرت وفقا للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية.