أكد الإليزيه، اليوم الأربعاء، أن جولة الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون بين موسكو، وكييف وبرلين "حقّقت هدفها" بإتاحة "المضي قدماً" لخفض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أنه لا يجب انتظار "مكاسب فورية " .

وأوضح - بيان للرئاسة الفرنسية - أن الهدف الذي حققته الجولة يتعلق بـ "السماح للجميع بأخذ استراحة والنظر في وسائل وقف التصعيد (...) في وقت تتزايد فيه التوترات" على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية .

وقال الإيليزيه "تحليلنا مشابه لتحليل الكرملين"، الذي صرح اليوم بأن هناك "مؤشرات إيجابية" أولى عقب اجتماع ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتماعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأكد الإليزيه "لقد فتحنا آفاقًا، وكان لدينا عناصر تسمح لنا بدراسة حلول مثيرة للاهتمام لمشكلات اليوم " .

ومع ذلك نبهت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "ليس هناك مكاسب فورية يمكن توقعها في كل هذه الموضوعات"، وهي الموضوعات التي وصفتها بأنه "ثقيلة" و"تتضمن العديد من الشركاء في سياق من التقلب الكبير" وتحتاج إلى وقت.

واعتبرت باريس على وجه الخصوص أنه من "المهم جدًا" أن تستمر المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك لعام 2015 والتي من شانها أن تؤدي إلى نهاية الحرب في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص خلال ثماني سنوات، وفقًا للأمم المتحدة.