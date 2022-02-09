سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: تطورات إيجابية بملف سد النهضة

قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو إن هناك تطورات إيجابية بين بلاده والسودان في قضايا مثل سد النهضة والحدود، وذلك حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأربعاء.

ولفت بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اجتمع اليوم مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، لمناقشة عدة ملفات.

وأشار البيان إلى أن السفير الإثيوبي أكد «أن هناك عدداً من التطورات الإيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة وقضية الحدود، وذلك على ضوء زيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى أديس أبابا مؤخراً، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين».

وأضاف أن العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية، لافتًا إلى «جاهزية بلاده لمناقشة القضايا كافة، بعيداً عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي».

من جهته، هنأ وزير الخارجية السوداني المسؤول الإثيوبي على استعادة الأمن في بلاده، متابعًا: «مهما حدث من خلافات، فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر».