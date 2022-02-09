مجلس الطاقة العالمي: مصر لها غايات استراتيجية من الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء

ثمن الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الكهرباء اليوم لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء، موضحا أنه كلما زادت الأحمال الكهربائية كلما زاد احتياجنا إلى الإمداد بالطاقة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، إلى أن الإمداد بالطاقة يكون من خلال محطات القوى الكهربائية سواء أكانت محطات حرارية، أو محطات طاقة متجددة، فضلا على الاهتمام بشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.

ولفت إلى أن مصر لها غايات استراتيجية من الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء، وهى تأمين الغمداد بالطاقة الكهربائية، وتأمين الاستدامة، فضلا عن تأمين الإدارة الرشيدة للبنية التحتية الأساسية.

وأشاد بثمار مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول، خاصة على المستوى الإقليمي، فضلا عن فوائدة البيئية والاقتصادية، منوها بأن شكل خريطة الطاقة في مصر تشهد تطورا كبيرا.

وأضاف أن هناك اهتمام بزيادة جهود النقل الكهربائي، والربط الكهربائي مع عدد من الدول، معتبرا أن الربط الكهربائي مع السعودية بمثابة ربط وتعاون مع دول التعاون الخليجي باكملها.

وتابع أن مصر تدفع الجهود صوب التعاون والربط الكهربائي مع الدول الأفريقية، حيث أن الربط الكهربائي له عدد من المزايا للطرفين منها تصدير الكهرباء الزائدة، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.