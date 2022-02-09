أمير مرتضى: تواصلت مع لاعبي الزمالك في المنتخب للاطمئنان على إصابات الأهلي

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك على الروح التي تحلى بها لاعبو المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر إذاعة ميجا اف ام: "أحيي جميع لاعبي المنتخب على الأداء الرجولي، وكانوا على قدر الظروف والضغوط المحيطة، وأرى أن مكاسب وإيجابيات البطولة تفادي الكلام عن الأهلي والزمالك ومثل هذه المناوشات، وأتمنى أن نبني على ذلك للفترة القادمة".

وأضاف: "لا أملك أرقام لاعبي الأهلي الذين أصيبوا مع المنتخب في كأس الأمم بل كنت أتواصل مع لاعبي الزمالك للاطمئنان على إصابة أكرم توفيق وغيره".

وتابع: "لابد أن نتحلى بهذه المسؤولية، وتكون تصريحاتنا متسقة مع أفكارنا، وألا نتصرف بشكل مختلف في الخفاء ونتحدث بلهجة مختلفة أمام الناس سعيا وراء الترند".

وأكمل :"هذا دورنا كمسؤولين، يسمح للجماهير التشجيع بأي طريقة، لكن المسؤول لا يسمح له الهجوم وانتقاد لاعب أو "قصف جبهة" كما يُقال".

وأتم أمير مرتضى :"أقول للاعبي المنتخب حظ أوفر، كسبنا جيلا له هوية وشخصية والقادم أفضل".