النزاع بشأن سيادة القانون بين الاتحاد الأوروبي وبولندا يمتد إلى قانون المنافسة

امتد النزاع بشأن سيادة القانون بين بولندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى قانون المنافسة في أعقاب قرار قضائي حول الهيمنة على السوق، يشمل شركات الشحن عبر السكك الحديدية. وفقا لملخص رسمي لحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، لم تتحقق المفوضية الأوروبية بشكل كامل من المخاطر التي يشكلها انعدام استقلالية المحاكم الوطنية البولندية فيما يتعلق بشكوى المنافسة التي تقدمت بها شركة الشحن "سبيدو-برو" ضد شركة السكك الحديدة المملوكة للدولة "بي كيه بي كارجو".

وتخوض بولندا نزاعا متعدد الجوانب مع المفوضية الأوروبية وأكبر محاكم الاتحاد الأوروبي حول سلسلة من الإصلاحات القضائية التي قامت بها البلاد في السنوات الأخيرة.

وتتركز قضية اليوم الأربعاء على شكوى تقدمت بها "سبيد-برو ضد "بي كيه بي كارجو" في عام 2016 . وفي عام 2019، رفضت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى جهات التنظيم في التكتل، الشكوى.

وقالت المفوضية إن الهيئة الوطنية لحماية المنافسة في وارسو قادرة على دراسة القضية والتحقق منها.

وفي عام 2019، تقدمت الشركة صاحبة الشكوى باستئناف على قرار المفوضية إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والتي قررت الآن إلغاء الاعتراض.