ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ 2008

ارتفعت أسعار الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، حيث أدت زيادة الطلب وإغلاق العديد من مصاهر الألومنيوم في الصين وأوروبا إلى ظهور مخاطر حدوث نقص في إمدادات المعدن الصناعي.

وارتفع سعر الألومنيوم بنحو 3ر3% إلى 3236 دولار للطن، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2028.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار المعادن الأساسية من النيكل حتى النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفعت خلال الشهور الأخيرة مع الزيادة الحادة في الاستهلاك نتيجة خروج الاقتصادات من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت بلومبرج ان الألومنيوم هو الأفضل أداء بين المعادن في تعاملات بورصة لندن للسلع خلال العام الحالي، وأصبح السعر المستهدف الجديد بالنسبة للمستثمرين هو أعلى من 3380 دولار للطن.

ومع تعثر أداء المصاهر الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وإغلاق المصاهر في الصين نتيجة إعادة فرض القيود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، اندفع المشترون إلى السحب السريع من المخزونات، وهو ما أدى إلى تراجعها لمستويات قياسية. ويقول بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن صناعة الألومنيوم ستشهد استنزافا للمخزون العالمي حتى نهاية 2023.