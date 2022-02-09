تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك عن آخر مستجدات ملف صرف مستحقات اللاعبين، مُشيرًا إلى وجود 3 لاعبين أجانب تقدموا بشكوى ضد النادي.

وقال أمير في تصريحات إذاعية: "لاعبو الزمالك تعاملوا مع 3 لجان في سنة 2021 وتواصلوا مع أكثر من 15 رمزا من رموز الزمالك أداروا ملف الكرة مثل فاروق جعفر وأيمن يونس وعبد الحليم علي وحسين السيد وأسماء كثيرة، لذا شعر اللاعبون بعدم الاستقرار أو رؤية لإتمام الاتفاقات".

وأضاف: "أريد توصيل صورة للاعبين أننا ناد قوي ومستقر وغني، ونلتزم بالمستحقات سواء جددت أم لا ونحترم التعاقد لآخر يوم وتلعب في ناد كبير، ولدينا رغبة في استمرارك معنا".

وتابع: "مثلا طارق حامد أو بنشرقي، طارق يتبقى له مستحقات "رقم كبير" من الموسم الماضي، له نسبة مشاركة رغم أن العقد لا يتضمن بند المشاركة، لكن تم تحديد رقم له، مع إن طارق حامد نسبة مشاركته أكثر من 95%".

وواصل: "أعتذر عن كشف مثل هذه الأسرار، فخلال 3 سنوات في ولايتي الأولى كان نادرا ما أخرج معلومة، ولكن أخاطب حاليا اللاعبين والرأي العام في مثل هذا الوضع، ليكون الكلام واحدا بين الغرف المغلقة والإعلام لأكتسب احترام اللاعب".

وأكمل: "مستحقات طارق حامد 4 ملايين من الموسم الماضي + مقدم تعاقد للموسم الحالي، لذا لا أقبل التفاوض من موقف ضعف، بل يصدق اللاعب أولا أن النادي يحترم عقده، وأقدر على محاسبته وتطبيق اللائحة".

وأشار : "من الجنون ألا يصرف لاعب ربع أو نصف مستحقاته ولم يصرف المقدم وأول 4 شهور هذا الموسم، وأتحدث معه في التجديد. من الممكن أن أجدد له، ولكن سوف أتسبب في مشكلة للفريق، لأن هذه الأموال من المفترض أن تضخ لباقي زملائه".

وواصل: "بنشرقي؟ يتبقى له 750 ألف دولار، مستحقات متأخرة من 7 شهور. تقدم بشكوى وأكد لي أن لا علاقة لها بعودة المجلس بل حاجته للأموال، وأوضحت له أن الفترة القادمة ستشهد ضخ أموالا للفريق، وبالفعل صرفنا أمس 14 مليون جنيه لفريق الكرة".

وأردف: "كما صرفنا مكافأة الدوري، ومستحقات اللاعبين الأجانب بعد شكوى من 3 لاعبين، وهذا حقهم، رغم أننا لم نكن نتمنى هذه الخطوة.. صرف المستحقات خطوة ليركز اللاعبون في مسيرة الفريق، ونحن بصدد عقد رعاية جديد جاري التفاوض عليه حاليا بانتظار نتائج الانتخابات".

وأتم أمير مرتضى: "نريد الحفاظ على لقب الدوري، والمنافسة على دوري الأبطال، وأرى أننا قريبون منها للغاية. هناك تسوية مالية لتفادي تكرار أزمة القيد، وخطوات أخرى لا يتم الكشف عنها حتى لا تندرج تحت بند الدعاية الانتخابية".