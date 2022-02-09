يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ارتفاع قيمة اليورو مجددا مع انتهاء فترة الفائدة السلبية على السندات الأوروبية.

وقال البنك في تقرير إنه مع عدم استبعاد البنك المركزي الأوروبي لاحتمال زيادة الفائدة الأوروبية خلال العام الحالي، فإن جزءا من الأموال الأوروبية المقدرة بنحو 9ر2 تريليون دولار والمستثمرة في سندات خارج منطقة اليورو منذ بدء فرض الفائدة السلبية، قد تعود إلى سوق سندات المنطقة مع تحسن أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاماكشيا تريفيدي الرئيس المشارك لإدارة أسواق الصرف والفائدة في فرع جولدمان ساكس بلندن إنه "بالنسبة للكثيرين من مديري الاحتياطيات النقدية فإن الإدارة المتحفظة لا تسمح لهم بالاستثمار في أدوات دين ذات عائد سلبي، وبالتالي فإن تحرك سعر العائد وارتفاعه عن صفر في المئة (بالنسبة للسندات الأوروبية) يعني إمكانية عودة جزءا من الأموال المهاجرة ... ولن يكون غريبا بالنسبة للمستثمرين الأكثر مرونة المضي المسارعة بالعودة إلى السوق الأوروبية انتظارا لعودة الفائدة الموجبة على السندات المقومة باليورو".