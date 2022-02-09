جوتيريش يدين الفشل الأخلاقي في غياب المساواة في توزيع اللقاحات

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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استمرار "الفشل الأخلاقي" في غياب المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد سنتين من بدء الجائحة.

وكان جوتيريش يتحدث عن الفجوة في اللقاحات خلال إطلاق مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء لمساعدة الدول النامية على اللحاق بالركب.

وترغب منظمة الصحة العالمية في جمع 16 مليار دولار من الدول الغنية لتوفير اللقاحات والفحوص والأدوية على مدار الشهور القليلة المقبلة.

ويمكن عن طريق هذه الأموال المخصصة لما يسمى بالوصول إلى أدوات كوفيد- 19 إنتاج 600 مليون جرعة لقاح، وشراء 700 مليون فحص وعلاج 120 مليون مريض، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل في أفريقيا تبلغ 8 % فقط من السكان، بفارق كبير عن أوروبا ومناطق أخرى ثرية.

وقال جوتيريش: "إن غياب المساواة في اللقاحات هو أكبر فشل أخلاقي في زماننا ويدفع ثمنه السكان والدول".