مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يتوقع زيادة الفائدة بنهاية العام

قال يواكيم ناجيل محافظ البنك المركزي الألماني وعضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن الأخير قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي إذا لم تتحسن توقعات التضخم لمنطقة اليورو "بشدة".

وفي مقابلة مع صحيفة تسايت الألمانية قال ناجيل 55 عاما في أول تصريحات موسعة له منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي في بداية العام الحالي إن البنك المركزي الأوروبي "وصل إلى نقطة تمثل حالة قياسية لكي يتحرك البنك المركزي".

وأشار إلى احتمال حدوث تحول كبير في السياسة النقدية بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك في آذار/مارس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجيل القول إن "البنك المركزي الأوروبي يحتاج الآن إلى التحرك. نحن سندرس البيانات الجديدة بشأن النمو وتوقعات التضخم في مارس المقبل.

وستكون هذه البيانات أساس لقرارتنا... إذا لم تتحسن الصورة بالنسبة للتضخم، والأهم من ذلك توقعات التضخم بشدة بحلول ذلك الوقت فإننا سنضطر إلى إعادة النظر في موقف سياستنا النقدية".