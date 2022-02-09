تقرير: رئيس إيفرجراند الصينية المتعثرة تخلص من سنداتها مع تفجر أزمة الديون

أظهر تقرير رسمي نشر اليوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي لشركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند باع كمية من السندات الصادرة عن شركته في بداية أزمة الديون التي تعصف بالشركة حاليا مما قلص خسائره المحتملة نتيجة ملكية هذه السندات.



وبحسب تقرير بورصة هونج كونج للأوراق المالية فإن شيا هياجون الرئيس التنفيذي للشركة باع كمية من السندات تبلغ قيمتها الإسمية 128 مليون دولار في أواخر يوليو الماضي بسعر تراوح بين 36 سنتا و52 سنتا لكل دولار من القيمة الإسمية للسندات، في حين انخفض سعر بعض هذه السندات الآن إلى نحو 10 سنتات لكل دولار.



كانت إيفرجراند قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي اعتزامها تقديم خطة لإعادة هيكلة ديونها خلال ستة أشهر.



وتبلغ ديون إيفرجراند أكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90% من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.



كانت إيفرجراند جروب قد حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها المزيد من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمجموعة الصينية القول إنها تريد مزيدا من الوقت من المستثمرين الأجانب لكي تستوعب حالة الغموض والمخاطر المحيطة بها بهدف وضع خطة لسداد الديون تحمي المستثمرين من مختلف الأطراف.



وأضافت إيفرجراند أنها تضع حاليا مسودة مفصلة وفعالة لخطة هيكلة الديون وتجري حوارا نشطا مع الدائنين الدوليين.