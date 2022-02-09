رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة السادسة من «جامعة الطفل»

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، المرحلة السادسة من جامعة الطفل، بحضور الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأولياء أمور الطلاب المشتركين، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وقال عبد الخالق أن تلك الجامعة هي الحلم الذي تحقق، حيث إنها مشروع مشترك بين جامعة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ومنفذ في أكثر من 36 جامعة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن مجالات الدراسة بها تتضمن عدة نواحي علمية كالصحة، الطاقة المتجددة، البيئة وعلم المصريات، مما يؤهلهم في المستقبل للالتحاق بكليات علوم الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وريادة الأعمال والآداب والحضارة والطاقة المتجددة.

وأوضح أنه من خلال دراسة الطلاب في أول عامين بجامعة الطفل تتحدد ميولهم، مهاراتهم ومواهبهم ليستطيعوا اختيار الدراسة في الكلية التي يفضلونها، مضيفاً أنه من خلال جامعة الطفل التي تعمل كمنظومة تكميلية لمنظومة التعليم يتم اطلاعهم على آفاق علمية جديدة، من خلال تدريبهم داخل المجتمع الجامعي، واحتكاكهم الأساتذة الجامعيين والعلماء، من خلال محاضرات وورش عمل وتدريبات داخل فصول وقاعات ومعامل الجامعة.

وأكد أنها ستحقق الارتقاء بعقول أطفال مرحلة التعليم الأساسي وإعدادهم لمرحلة التعليم الثانوي بعيداً عن التلقين والحفظ، مثمناً ما يسعى إليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من تحديث للمناهج في مرحلة التعليم الإبتدائي، لتوسعة مدارك الطفل في مرحلة مبكرة من عمره، وتهيئته لمواكبة التطورات التكنولوجية، بناءً على رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتطلع لمعالجة أخطاء نظام التعليم الحالية، التي من شأنها أن تقضي على مساوئ البرامج والمقررات التي كانت تعتمد حشو المعارف، وتحويلهم من منظومة التلقين والحفظ إلى منظومة التفكير المبدع والابتكار وتطوير المهارات، لمجاراة اتجاهات الرقمنه الحالية.

وأشار الدكتور محمد حشمت إلى أن مجالات الدراسة بجامعة الطفل تتضمن عدة نواحي علمية كالصحة، الطاقة المتجددة، البيئة وعلم المصريات، مما يؤهلهم في المستقبل للالتحاق بكليات علوم الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وريادة الأعمال والآداب والحضارة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن الفئة المستهدفة من الطلاب من عمر ٩ إلى ١٠ أعوام، كما يستهدف البرنامج أيضاً المعلمون داخل المدارس، أساتذة الجامعة وأولياء الأمور لإكسابهم مهارات التعامل والتدريس لهؤلاء الأطفال، كما قام بالتعريف ببرنامج جامعة الطفل وأهدافه ونظام الدراسة، وكيفية الالتحاق بها والذي يتم من خلال التسجيل الإلكتروني فقط، وتكون المحاضرات أيام السبت من كل أسبوع وإجازتي نصف ونهاية العام الدراسي.