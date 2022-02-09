محكمة العدل الدولية تأمر أوغندا بدفع تعويض قدره 325 مليون دولار للكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا لأوغندا بدفع تعويض قدره 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن الأضرار التي لحقت بإقليم إيتوري خلال الفترة من 1998 إلى 2003.

وأصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة القرار القضائي الملزم اليوم الأربعاء ،والذي ينص على أنه يجب على أوغندا دفع الأموال لجارتها على خمسة أقساط سنوية حتى عام 2026. والحكم غير قابل للاستئناف.

ويعتبر المبلغ الذي أمر القضاة بتسديدة أقل بكثير من مبلغ 11 مليار دولار الذي طالبت به الكونغو.

وتعود القضية لعدة سنوات مضت، ففي عام 2005 أصدر القضاة حكما بأن أوغندا انتهكت القانون الدولي بارتكاب القتل والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وتشريد السكان.

ونظرا لعدم إمكانية تحديد العدد الدقيق للضحايا ومبالغ التعويضات، فقد حددت المحكمة مبالغ مقطوعة لتعويضات أوغندا: 225 مليون دولار عن الإصابات بين الأفراد، و40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني و 60 مليون دولار لسرقة الموارد الطبيعية مثل الذهب والماس والخامات.

واحتلت أوغندا خلال الصراع أجزاء من مقاطعة إيتوري شمال شرق الكونغو ودعمت المليشيات المسلحة.

وكانت المحكمة قد وجهت في البداية الدولتين للتفاوض فيما بينهما على مبلغ التعويض، لكن في عام 2015، لجأت الكونغو إلى المحاكم لتسوية الأمر بسبب فشل المحادثات.