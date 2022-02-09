وزير خارجية اليونان يجري محادثات مع نظيره الروسي في موسكو الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس سيزور موسكو في 18 فبراير الجاري لعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، في بيان اليوم وفقا لصحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة سيكون ضمن أجندة المحادثات، إلى جانب استعراض التطورات الراهنة في مناطق شرق البحر المتوسط وقبرص وأوروبا الشرقي.

وأشار إلى أن زيارة "دندياس" تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي.