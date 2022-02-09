 وزير خارجية اليونان يجري محادثات مع نظيره الروسي في موسكو الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 9 فبراير 2022 5:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية اليونان يجري محادثات مع نظيره الروسي في موسكو الأسبوع المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 4:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 4:28 م

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس سيزور موسكو في 18 فبراير الجاري لعقد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، في بيان اليوم وفقا لصحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والثقافة سيكون ضمن أجندة المحادثات، إلى جانب استعراض التطورات الراهنة في مناطق شرق البحر المتوسط وقبرص وأوروبا الشرقي.

وأشار إلى أن زيارة "دندياس" تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك